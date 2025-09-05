Monza capitale della Formula 1: prime libere e summit dei promoter di tutti i circuiti

Monza ha accolto ieri il mondo della Formula 1 in una giornata che ha trasformato il Tempio della Velocità nella capitale del mondiale. Tutti i 24 organizzatori delle gare del calendario 2025 si sono ritrovati all’Autodromo Nazionale per un summit promosso dal Circus. A fare gli onori di casa erano presenti Stefano Domenicali, Presidente e CEO di Formula 1, il Commissario Straordinario dell’Automobile Club d’Italia, Tullio Del Sette, il sub commissario Giovanni Battista Tombolato, il Presidente eletto di ACI Geronimo La Russa e il Presidente di Autodromo Nazionale Monza Giuseppe Redaelli.

Durante la giornata, Del Sette e Redaelli hanno incontrato i dirigenti di BrianzAcque, partner di Monza, posando per una foto davanti al punto di distribuzione dell’acqua nel paddock. Sono inoltre stati ospiti di PizzAut, con i ragazzi che preparano pizze direttamente all’interno del paddock. In un evento al Motorhome FIA è stato annunciato che, con la collaborazione di ACI, Lux Vide è diventata la prima società di produzione audiovisiva a ottenere il rating a tre stelle FIA Road Safety Index.

Sul fronte sportivo, la prima giornata di prove libere ha visto una doppietta della Ferrari nelle Libere 1, con Lewis Hamilton al comando in 1:20.117 e Charles Leclerc a soli 169 millesimi. Terzo Carlos Sainz (Williams) in 1:20.650, mentre Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) ha chiuso quinto.

Nella seconda sessione, invece, è stato Lando Norris (McLaren) a segnare il miglior tempo con 1:19.878, seguito da Leclerc a +0.083. Ancora terzo Sainz, davanti a Oscar Piastri e Hamilton. Antonelli ha avuto una giornata complicata, terminando 19esimo dopo essersi insabbiato sulla ghiaia. Le libere 3 sono previste per domani, sabato 6 settembre, alle 12:30, prima delle qualifiche in programma alle 16:00.

In Formula 2, la pole position è stata conquistata dal britannico Luke Browing (Hitech TGR). Tra gli italiani, Leonardo Fornaroli è nono e Gabriele Mini quindicesimo. In F3, la settima prestazione nel gruppo A è stata ottenuta da Brando Badoer (Prema).

La Fanzone ha visto alternarsi piloti di Williams, McLaren, Sauber e Aston Martin, con diverse attivazioni tra cui i Freestylers. Domani sarà aperta dalle 9 alle 19, con sul palco il quattro volte campione del mondo Max Verstappen(10:10), i ferraristi Lewis Hamilton e Charles Leclerc (10:50) e Kimi Andrea Antonelli (11:00). Da non perdere lo stand dedicato al giovane pilota bolognese. La giornata si chiuderà alle 18 con un DJ Set di Benny Benassi.