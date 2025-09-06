Formula 1Ferrari

F1 | Ferrari, Hamilton: “Saremo più forti dopo le difficoltà di questi primi sei mesi”

Sul rapporto con la squadra: "Ci siamo dovuti adattare, hanno mosso mari e monti per accogliermi"

di Piero Ladisa6 Settembre, 2025
F1 | Ferrari, Hamilton: “Saremo più forti dopo le difficoltà di questi primi sei mesi”

Quella che finora ha visto protagonista Lewis Hamilton in Ferrari è stata una stagione molto complicata. L’inglese, che ha sposato il progetto tecnico del Cavallino concludendo il lungo e vincente percorso con la Mercedes, ha finora vissuto un campionato scandito da tanti bassi e pochi alti.

Malgrado le criticità finora riscontrate, il sette volte campione del mondo non ha la minima intenzione di perdere fiducia nonostante lo scoramento emotivo delle scorse settimane dove a Budapest è arrivato addirittura a mettersi in dubbio come pilota invitando la Ferrari a cambiare pilota.

Hamilton infatti, facendo un’analisi della propria carriera, ha sottolineato come le difficoltà finora riscontrate in rosso serviranno per cementare il rapporto con la squadra in attesa di tempi migliori.

“Se questa è la stagione più dura della mia carriera? Ad essere sincero, non ricordo ogni singola stagione, quindi non voglio fare paragoni con le altre – ha dichiarato Hamilton, intervistato nella press conference del giovedì di Monza – Sono sicuro che ci sono state molte stagioni difficili. Ricordo che il 2009 è stato difficile. Ricordo che il 2010 e il 2011 non sono stati eccezionali. Il 2012 è stato un momento cruciale per me. Ovviamente il 2022 e il 2023. Quindi ce ne sono state molte altre che sono state semplicemente diverse. Mi trovavo in una fase diversa della mia vita. Questa volta sto davvero vivendo un sogno, passando alla Ferrari”.

L’inglese, proseguendo il proprio intervento, ha aggiunto: “Naturalmente ho avuto tutto lo scorso anno per pensarci e cercare di prepararmi, ma ci sono ancora cose che non si possono prevedere. Ci sono stati molti adattamenti sia da parte mia che da parte della squadra. Hanno davvero mosso mari e monti per accogliermi. Ovviamente ci sono differenze culturali. Fred ha commentato che forse hanno sottovalutato il mio ingresso nel team e l’anno che abbiamo affrontato in termini di problemi con la macchina. Quindi sì, è una combinazione di tutte queste cose”.

Hamilton, completando il discorso, ha detto: “Ma onestamente, più è difficile, più ti rende migliore. Quest’anno è stato difficile per tutti nel team, ma ci prepara per giorni migliori. Saremo più forti dopo aver superato questi primi sei mesi difficili. Sono davvero entusiasta e motivato per una battaglia in salita positiva da qui in avanti, e sento di avere le persone migliori intorno a me per farlo”.

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Ferrari

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Ultime news F1

Altre notizie in primo piano

GP Italia

Venerdi 5 settembre

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)13:30 - 14:30
Libere 2 (Sky Sport F1 HD)17:00 -18:00

Sabato 6 settembre

Libere 3 (Sky Sport F1 HD)12:30 - 13:30
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)16:00 -17:00

Domenica 7 settembre

Gara (Sky Sport F1 HD)15:00
5.793 Km | 53 giri

Foto F1

https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP UNGHERIA/DOMENICA/mini/f1 gp ungheria domenica180https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP UNGHERIA/DOMENICA/mini/f1 gp ungheria domenica562https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP UNGHERIA/DOMENICA/mini/f1 gp ungheria domenica233https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP UNGHERIA/DOMENICA/mini/f1 gp ungheria domenica57https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP UNGHERIA/DOMENICA/mini/f1 gp ungheria domenica361https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP UNGHERIA/DOMENICA/mini/f1 gp ungheria domenica312https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP UNGHERIA/DOMENICA/mini/f1 gp ungheria domenica188https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP UNGHERIA/DOMENICA/mini/f1 gp ungheria domenica2https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP UNGHERIA/DOMENICA/mini/f1 gp ungheria domenica223