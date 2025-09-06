F1 | Ferrari, Hamilton: “Saremo più forti dopo le difficoltà di questi primi sei mesi”

Quella che finora ha visto protagonista Lewis Hamilton in Ferrari è stata una stagione molto complicata. L’inglese, che ha sposato il progetto tecnico del Cavallino concludendo il lungo e vincente percorso con la Mercedes, ha finora vissuto un campionato scandito da tanti bassi e pochi alti.

Malgrado le criticità finora riscontrate, il sette volte campione del mondo non ha la minima intenzione di perdere fiducia nonostante lo scoramento emotivo delle scorse settimane dove a Budapest è arrivato addirittura a mettersi in dubbio come pilota invitando la Ferrari a cambiare pilota.

Hamilton infatti, facendo un’analisi della propria carriera, ha sottolineato come le difficoltà finora riscontrate in rosso serviranno per cementare il rapporto con la squadra in attesa di tempi migliori.

“Se questa è la stagione più dura della mia carriera? Ad essere sincero, non ricordo ogni singola stagione, quindi non voglio fare paragoni con le altre – ha dichiarato Hamilton, intervistato nella press conference del giovedì di Monza – Sono sicuro che ci sono state molte stagioni difficili. Ricordo che il 2009 è stato difficile. Ricordo che il 2010 e il 2011 non sono stati eccezionali. Il 2012 è stato un momento cruciale per me. Ovviamente il 2022 e il 2023. Quindi ce ne sono state molte altre che sono state semplicemente diverse. Mi trovavo in una fase diversa della mia vita. Questa volta sto davvero vivendo un sogno, passando alla Ferrari”.

L’inglese, proseguendo il proprio intervento, ha aggiunto: “Naturalmente ho avuto tutto lo scorso anno per pensarci e cercare di prepararmi, ma ci sono ancora cose che non si possono prevedere. Ci sono stati molti adattamenti sia da parte mia che da parte della squadra. Hanno davvero mosso mari e monti per accogliermi. Ovviamente ci sono differenze culturali. Fred ha commentato che forse hanno sottovalutato il mio ingresso nel team e l’anno che abbiamo affrontato in termini di problemi con la macchina. Quindi sì, è una combinazione di tutte queste cose”.

Hamilton, completando il discorso, ha detto: “Ma onestamente, più è difficile, più ti rende migliore. Quest’anno è stato difficile per tutti nel team, ma ci prepara per giorni migliori. Saremo più forti dopo aver superato questi primi sei mesi difficili. Sono davvero entusiasta e motivato per una battaglia in salita positiva da qui in avanti, e sento di avere le persone migliori intorno a me per farlo”.