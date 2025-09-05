Formula 1News F1

F1 GP Monza | Antonelli di nuovo in ghiaia, la Mercedes deve lavorarci su

"Ho spinto un po' troppo, ma ho ancora fiducia", ha detto Kimi a fine giornata

di Peppe Marino5 Settembre, 2025
Kimi Antonelli ha avuto un’altra giornata complicata durante le prove libere del Gran Premio d’Italia a Monza. Alla curva di Lesmo 2, nel secondo giro delle Libere 2, il giovane pilota della Mercedes si è insabbiato sulla ghiaia, compromettendo gran parte del suo lavoro in pista e rendendo più difficile la preparazione per il resto del weekend. La situazione evidenzia come, nonostante il talento e l’età siano dalla sua, sia necessario lavorare sul ragazzo per aiutarlo a gestire gli errori e sviluppare la necessaria costanza: troppi incidenti consecutivi rischiano di compromettere la crescita di un pilota promettente.

“Ho spinto un po’ troppo nel mio secondo giro nelle Libere 2, considerando le condizioni di grip, e questo mi ha fatto finire sulla ghiaia – ha detto Kimi. Ho continuato a girare, ma purtroppo ho perso tempo prezioso in pista. È un peccato, perché avevo fatto una PL1 positiva e il mio primo giro con le gomme Hard era stato buono. È una battuta d’arresto, ma la mia fiducia resta alta. La macchina è stabile e stavamo andando nella giusta direzione con l’assetto”.

“Modificheremo leggermente il nostro programma per le FP3 per compensare il tempo perso, ma possiamo ancora guardare avanti al weekend. La classifica è davvero serrata: meno di quattro decimi separano i primi dieci nelle FP2, quindi anche piccoli miglioramenti possono fare una grande differenza. Non vedo l’ora di tornare in pista domani e cercare una buona posizione di partenza che ci prepari al meglio per domenica”.

