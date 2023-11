Mercedes | Wolff: l’obiettivo è battere la Ferrari nel campionato costruttori

Altro weekend con risultati mediocri per la Mercedes. A Las Vegas, il team di Brackley ha chiuso la gara con Hamilton e Russell in settima e ottava posizione, e ha visto ridurre il vantaggio sulla Ferrari nel campionato costruttori a soli quattro punti. La Scuderia di Maranello sta facendo la differenza in positivo in queste ultime gare, ma la sfortuna non sembra voler abbandonare gli anglo/tedeschi, e anche ieri effettivamente la cattiva sorte, specialmente con Lewis, ci ha visto benissimo. Detto questo però, la sensazione è che la SF-23 stia meglio al momento, e nell’ultimo appuntamento di Abu Dhabi i piccolissimi dettagli faranno una grande differenza.

“E’ frustrante dirlo, ma anche oggi non abbiamo raccolto quello che meritavamo in base al nostro ritmo – ha detto Toto Wolff, team principal della Mercedes dopo la gara di Las Vegas. Una volta che a George è stata data la penalità di cinque secondi, per lui la corsa al podio è praticamente finita. Aveva la velocità per sfidare quelli davanti, quantomeno Perez e Leclerc, forse Verstappen era troppo veloce. Lewis ha avuto un paio di contatti e in entrambi non aveva alcuna colpa. Partiva più indietro, ma come hanno dimostrato gli altri attorno a lui, c’era un buon piazzamento in palio. Il suo ritmo è stato forte, ma i due incidenti lo hanno penalizzato. Concentriamoci su Abu Dhabi, la battaglia nel campionato costruttori è serrata e dobbiamo vincerla!”.