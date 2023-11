F1 | McLaren, Piastri in zona punti a Las Vegas

Il weekend della McLaren a Las Vegas è stato tutt’altro che positivo. La squadra di Woking ha conquistato due punti grazie al decimo posto e al giro più veloce di Oscar Piastri, il quale è stato anche in lizza per un piazzamento in zona podio, ma la strategia non è stata evidentemente congeniale con il doppio utilizzo della hard senza smarcare una mescola nelle fasi caotiche con gli ingressi della Safety Car. E’ andata male a Norris, il quale è andato a sbattere dopo pochi giri. L’impatto è stato violento e il pilota britannico, dopo alcuni check al centro medico, è stato portato in ospedale per ulteriori controlli. Dimesso poco dopo, Lando ha dato appuntamento a tutti al weekend finale di Abu Dhabi.

“Penso che meritassimo di più – ha dichiarato Piastri. Il ritmo era buono, non c’era molta differenza con i top. Siamo stati colti di sorpresa, partendo con le hard, con la Safety Car entrata in quel momento non proprio positivo per noi. Cerchiamo di prendere tutto quanto di buono fatto in gara, è andata molto meglio rispetto alla qualifica e il ritmo della vettura non era affatto male”.

“Conclusione sfortunata per il nostro weekend a Las Vegas – ha detto Norris. Alla ripartenza ho toccato l’asfalto col fondo, ho perso il posteriore e sono andato a sbattere contro il muro. Non volevo finisse così, specialmente guardando il ritmo promettente mostrato da Oscar. Voglio ringraziare lo staff medico per avermi visitato e la squadra per il lavoro che avrà da fare sulla vettura prima di Abu Dhabi. Abbiamo pochi giorni per resettare tutto e ripartire nell’ultimo weekend della stagione”.