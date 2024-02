Mercedes | Toto Wolff ha comunicato alla squadra il passaggio di Hamilton in Ferrari

Si è concluso il meeting della Mercedes, nel quale ha preso la parola il team principal Toto Wolff. L’austriaco ha comunicato alla squadra che Lewis Hamilton andrà alla Ferrari nel 2025, confermando tutte le indiscrezioni, voci e poi notizie che vi abbiamo dato nel corso di questa giornata. Il tutto sembra essere stato organizzato di fretta e furia dopo la bomba sganciata stamane dai media italiani ed esteri. Siamo in attesa, quindi, di una comunicazione ufficiale prima della squadra anglo/tedesca e poi della Rossa. Questa giornata passerà alla storia come quella del passaggio ufficiale di Hamilton in Ferrari.



