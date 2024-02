Con un comunicato stampa atteso nella prima serata, la Mercedes ha annunciato la fine del rapporto con Lewis Hamilton al termine della stagione 2024. Il sette volte campione del mondo andrà alla Ferrari dal 2025, così come confermato a più riprese nel corso della giornata di oggi. Toto Wolff, apparso molto scuro in volto stando alle testimonianze dei colleghi britannici, ha comunicato in giornata la decisione di Lewis di abbracciare questa nuova e affascinante sfida professionale. Manca soltanto l’ultimo tassello, ossia l’annuncio della Ferrari, il quale dovrebbe arrivare a momenti.

“La Mercedes e Hamilton si separeranno alla fine della stagione 2024 – si legge nella nota. Lewis ha attivato un’opzione rescissoria nel contratto annunciato lo scorso agosto, e questa stagione sarà quindi la sua ultima alla guida delle Frecce d’Argento La notizia pone fine a quello che attualmente è un rapporto di 17 anni in Formula 1 con Mercedes-Benz e una partnership di 11 anni con il team ufficiale”.

