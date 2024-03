Mercedes | Russell in quarta fila in Australia: “Ci sono troppe curve ad alta velocità”

Continuano i problemi in casa Mercedes. George Russell è stato il pilota migliore delle Frecce d’Argento nelle qualifiche del Gran Premio d’Australia, in corso di svolgimento a Melbourne. L’inglese non è andato oltre la settima posizione, ha rischiato di fare la stessa fine di Hamilton, undicesimo a fine giornata, con la concreta possibilità di uscire dalla lotta per la Q3 per pochi millesimi. La Wb15 è una vettura complicata, le aspettative fino a questo momento sono state ampiamente deluse, e la gara di domani sarà cruciale anche per tanti motivi.

“Speravo in una qualifica diversa – ha ammesso Russell. E’ stato difficile mettere le gomme nella giusta finestra, e il margine è così ristretto perché pochi decimi fanno una differenza enorme. La vettura si è comportata bene nella terza sessione di libere, ma sfortunatamente quella sensazione non si è rivista nel pomeriggio. Sappiamo dove migliorare la vettura, ossia nelle curve ad alta velocità, e purtroppo a Melbourne ce ne sono tante, quindi questo questo circuito non sfrutta i nostri punti di forza. Domani saremo in una situazione migliore con il pieno di carburante, ma ci sono anche molte incognite, perché nessuno ha utilizzato la hard, ossia la mescola da gara. Potremmo vedere anche un po’ di graining e la corsa dovrebbe essere più emozionante del solito”.