Mercedes | Hamilton torna grande nella sua Silverstone: “Come se avessi vinto il mondiale”

E’ visibilmente emozionato Lewis Hamilton al termine del Gran Premio di Gran Bretagna. Il sette volte campione del mondo è tornato a vincere dopo due anni e mezzo di digiuno, da quel discusso GP a Jeddah alla fine del 2021. Da quel momento in poi, oltre al fattaccio di Abu Dhabi, tanti bocconi amari per il britannico, prossimo a vestirsi di rosso Ferrari, ma di nuovo davanti a tutti nella sua Silverstone, laddove ha vinto per nove volte in carriera, conquistando un nuovo record: mai nessuno ha vinto più gare di lui in un singolo circuito.

“Onestamente, qua dentro nel petto e nel cuore sento qualcosa di fantastico – ha detto Hamilton in mixed zone. Ho il cuore pieno ed era tanto tempo che non provavo questo. Oggi è stato un sollievo e che mi ha portato appieno a godere questo momento insieme ai fan e al team, una sensazione davvero pazzesca. Quasi bello come vincere un mondiale, davvero. La vittoria del 2008 a Silverstone è difficile da battere, essendo stata una gara tutta sotto la pioggia, però con queste condizioni di oggi, come circostanze e la determinazione avuta in pista siamo lì, perché un paio di occasioni per vincere le ho avute ma non sono stato io a sfruttarle, come Brasile 2022 o la settimana scorsa in Austria. Avevo la sensazione come se il mio momento non arrivasse più, quindi sotto l’aspetto emozionale questa è la vittoria più fantastica di tutte”.

“Il team ha fatto un lavoro fantastico anche come strategie, sono state fatte chiamate perfette, anche l’ultima decisiva perché è arrivata al momento giusto. Credo che ci sia stato un buon bilanciamento ma eravamo sempre sul filo del rasoio perché un errore poteva mandare tutto all’aria, quindi credo sia stata una delle prestazioni più vicine alla perfezioni che abbia mai avuto. Sì, in curva 1 sono andato un attimo largo in un momento, ma la vittoria era nel mirino e non ho sbagliato quasi nulla, man mano che si avvicinava il traguardo, la sensazione era sempre più bella. Quando ho visto Max dietro di me ho sperato che la bandiera a scacchi arrivasse presto”.