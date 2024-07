Red Bull | Verstappen: “McLaren e Mercedes nettamente più veloci di noi”

La seconda posizione conquistata a Silverstone può essere presa come una vittoria da Verstappen, considerando il passo gara dimostrato nell’arco del weekend e soprattutto proprio nel Gran Premio di ieri, con la Red Bull che per larghi tratti è stata addirittura terza forza in pista, un inedito incredibile degli ultimi anni. Eppure, McLaren e Mercedes sono state di gran lunga le macchine migliori nella domenica britannica. Il tre volte campione del mondo è contento di come abbia operato il team in pista, tra strategie e cambi gomme, ma mette tutti in riga per ritrovare al più presto la prestazione pura perduta.

“Sono soddisfatto di come abbiamo operato – ha detto Max. Non potevamo fare di più, prendendo le decisioni giuste e passare nel momento giusto da medie a intermedie e da intermedie ad hard, quindi di questo sono contento, ma come passo non eravamo abbastanza veloci, perché Mercedes e McLaren erano decisamente più forti, quindi c’è tanto lavoro da fare. In una brutta giornata arrivare secondo è un risultato da accettare. Bisogna però trovare più prestazione per tornare in lotta, perché sembra che altri team ci abbiano sopravanzato. Il divario era grosso nell’ultimo stint: sono riuscito a prendere Lando e ho concluso a meno di due secondi da Lewis, va bene così, ma non potevo fare di più. Prendendo le decisioni giuste abbiamo ottenuto il massimo risultato”.