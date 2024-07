Ferrari | Sainz: “Fatto il massimo”. Leclerc: “Gara buttata, avevo informazioni sbagliate”

La Ferrari deve guardare per bene ogni singolo dato se vuole raddrizzare una stagione che sembra aver preso una brutta piega nelle ultime settimane. La Scuderia di Maranello è tornata indietro con il pacchetto evolutivo di Imola, avendo bocciato gli aggiornamenti portati a Barcellona, ma non è ancora chiaro se verranno riproposti a Budapest, tracciato che in teoria dovrebbe sposarsi meglio con le caratteristiche della SF-24. Sainz ha chiuso la gara di Silverstone al quinto posto, offrendo comunque una buona prestazione, mentre Leclerc è arrivato quattordicesimo dopo aver buttato la sua gara “nel cesso”, come detto da lui stesso dopo la bandiera a scacchi, per essere entrato troppo presto ai box a montare le intermedie.

“La mia è stata una corsa molto solida – ha detto Sainz. Credo che con il quinto posto e il giro più veloce sia stato massimizzato il risultato oggi. Abbiamo lavorato bene in una gara difficile e in condizioni di bagnato sono stato in grado di tenere il passo delle vetture davanti. Purtroppo quando la pista si è asciugata è emerso come ci mancasse un po’ di ritmo per stare davanti e ci siamo dovuti accontentare del quinto posto. È chiaro che dobbiamo fare un passo avanti per avvicinarci di nuovo ai nostri avversari. Abbiamo un po’ di tempo per lavorare tutti insieme e tornare più competitivi in Ungheria”.

“Abbiamo avuto una buona partenza, ma purtroppo il resto della gara non è andato nel verso sperato per noi – ha affermato uno sconsolato Leclerc. La pioggia dal giro 15 ha cominciato ad aumentare e quando si è fatta più intensa abbiamo deciso di rientrare per montare le Intermedie. È stata una scelta aggressiva ma in quel momento ci è sembrato che potesse essere quella giusta anche considerando le mie sensazioni in macchina e le previsioni meteo di cui eravamo in possesso. Purtroppo la pioggia è aumentata davvero solo qualche giro più tardi, quando ormai le nostre gomme erano rovinate e così ci siamo dovuti fermare di nuovo. La chiamata era azzardata, ma con le informazioni che mi erano state date non mi sembrava sbagliata, però i fatti dicono che ci siamo fermati solo noi o quasi, buttando la gara nel cesso. Dobbiamo analizzare il tutto e vedrò se con le informazioni che avevo avrei potuto fare una scelta migliore”.