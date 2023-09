Mercedes | Hamilton sul podio a Singapore: feeling non ideale con la W14

A Singapore è arrivato il quinto podio stagionale di Lewis Hamilton, il numero 196 della sua incredibile carriera. La Mercedes è stata la vera antagonista della Ferrari per la vittoria finale, ma il campione inglese ha visto sempre il posteriore del compagno Russell per gran parte della domenica. Negli ultimi giri ha cercato di spingere il più giovane britannico nel tentativo di passare prima Norris e poi Sainz, ma il risultato sperato non è arrivato, e Russell è andato a sbattere nelle ultime curve.

“In questo weekend abbiamo lanciato i dadi, decidendo per una strategia alternativa – ha dichiarato Hamilton. Ero convinto che la gara fosse da due soste e la squadra ha fatto un lavoro straordinario per rimontare. Dover restituire le due posizioni dopo la partenza è stato un peccato, ma ho resettato e continuato a spingere. Nel complesso in questo weekend non ero completamente a mio agio con la vettura, ma oggi eravamo messi meglio. Se avessi avuto la stessa sensazione ieri, penso che avrei potuto lottare per la prima fila così da cambiare la mia gara di oggi, ma sono comunque felice del podio. Peccato per quanto accaduto a George: stavamo spingendo molto per raggiungere i ragazzi là davanti e le nostre gomme erano molto calde, ma lui è stato fenomenale per tutto il weekend e so che si riprenderà. Adesso aspettiamo con ansia il Giappone, quindi vedremo cosa riusciremo a fare”.