Formula 1 | McLaren, altra gran gara per Lando Norris

Altra gara da incorniciare per Lando Norris, secondo a Singapore e in grado di tenere dietro le furibonde Mercedes con gomme più nuove e morbide nell’ultimo stint, avendo fatto una sosta in più. Il pilota della McLaren, grazie al DRS fornitogli dall’ex compagno di squadra e vincitore della Gran Premio, Carlos Sainz, ha sia protetto l’alfiere della Ferrari che difeso la seconda posizione. La MCL60 si è presentata con un aggiornamento importante a questo weekend, e le attese sono state più che rispettate.

“Che gara incredibile – ha detto Norris. Carlos, Charles, Lewis, George e io ci siamo impegnati per tutta la sera, e il finale è stato molto stressante, ma ha dato i suoi frutti. sapevamo che sarebbe stata dura una volta che le Mercedes si sono fermate per la seconda volta, specialmente con un paio di vetture da sorpassare, ma li abbiamo tenuti a bada, facendo ciò che dovevamo fare e siamo sul podio con una bellissima seconda posizione, quindi sono super felice. La squadra è stata fantastica e non potrò ringraziarli abbastanza per il duro lavoro svolto nel darmi questa vettura. E’ stato bello vedere Oscar lottare fino al settimo posto, consolidando anche punti importanti per il team”.

