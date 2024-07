Mercedes | GP Gran Bretagna, ritiro per Russell a Silverstone: “Sono distrutto”

E’ ovviamente deluso George Russell per l’esito del suo Gran Premio di Gran Bretagna. Partito dalla pole position, dopo una gara vinta la settimana scorsa, il pilota della Mercedes si aspettava di lottare quantomeno per la vittoria, ma è stato tradito da un piccolo problema di affidabilità sulla sua W15, in particolare sul sistema idrico, ed è stato quindi costretto al ritiro. Smaltita un po’ la delusione, è stato bello vedergli dare il cinque a Hamilton nel parco chiuso dopo la vittoria del compagno di squadra.

“Sono distrutto – ammette Russell. Dieci giri prima del ritiro vedevo gli allarmi di temperatura sul volante: abbiamo avuto un problema sul sistema idrico, e sfortunatamente ha avuto la meglio. Complimenti comunque a Lewis: ha fatto una grande gara, la sua vittoria è pienamente meritata. Entrambi abbiamo spinto tantissimo per aiutare la squadre a sviluppare la macchina, è bello vederne i frutti. La vettura andava così bene oggi: sapevamo che sarebbe stata una gara lunga, anche per via delle condizioni meteorologiche. Quando è arrivata la prima pioggia abbiamo faticato un po’. Siamo comunque riusciti a ritrovare il nostro ritmo e sarebbe stata una battaglia interessante fino alla fine. Tuttavia, è stato un fine settimana fantastico per noi come squadra. Possiamo essere orgogliosi di ciò che abbiamo ottenuto e attendiamo con entusiasmo le ultime due gare prima della pausa estiva”.