McLaren | Sfuma la vittoria in Spagna, Stella: “Siamo delusi”

Non può che esserci delusione in casa McLaren per la mancata vittoria del Gran Premio di Spagna. A Barcellona, la MCL38 si è dimostrata essere la miglior vettura, ma la partenza di Norris e la gestione della gara non proprio idilliaca della squadra, sommata anche a una prestazione perfetta di Verstappen e del team Red Bull, hanno fatto sì che il secondo posto di Lando fosse il migliore ottenibile. Ha deluso invece Oscar Piastri, solo settimo dopo un weekend complicato e nel quale ha completamente cannato la qualifica.

“Quando si parte dalla pole conquistata con merito è sempre un po’ deludente non riuscire a trasformarla in una vittoria – ammette Andrea Stella, team principal della McLaren. In realtà la gara è stata decisa da alcuni dettagli, in particolare dal fatto che non siamo riusciti a mantenere il prima posizione alla prima curva, ma Lando è stato attento e non c’era molto che potessimo fare con Russell in scia e Verstappen che aveva l’interno alla prima curva. Da quel momento in poi, abbiamo perso un po’ di tempo nel primo stint, ma in realtà, grazie al buon ritmo della vettura e ad un’ottima strategia, siamo riusciti a recuperare del tempo, e alla fine eravamo di nuovo vicini a Max. Per quanto riguarda Oscar, è positivo che siamo riusciti a recuperare alcune posizioni e a conquistare punti importanti per la squadra in ottica campionato costruttori”.

“Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare tutti i team, la FIA, la Formula 1 e i servizi locali che hanno mostrato un grande senso di supporto e hanno dato la loro assistenza quando abbiamo perso l’accesso al Team Hub durante il fine settimana di gara. È stato davvero tanto apprezzato e ha mostrato un forte senso di comunità, che vorrei applaudire e sottolineare”.