F1 | Le due facce Red Bull: Verstappen vince e convince, Perez fa otto punti in quattro gare

La Red Bull continua a vincere nonostante la RB20 non sia più la monoposto migliore del lotto. Lo ha fatto anche a Barcellona grazie alla grande prova di Max Verstappen, ancora una volta pronto a dimostrare, semmai ce ne fosse bisogno, di quanto sia fortissimo. La monoposto non performa più come nelle prime gare di questa stagione, sembra essersi plafonata, e lo si vede dal ritmo di Sergio Perez, ottavo e con soli otto punti conquistati nelle ultime quattro uscite stagionali, davvero troppo pochi.

“Gara brillante da parte di Max – ha detto Christian Horner, team principal della Red Bull dopo la gara di ieri. Strategicamente abbiamo fatto la cosa giusta: il primo giro è stato cruciale, doveva passare la Mercedes al momento giusto per poi mettere subito sotto controllo le gomme, il che è molto difficile sotto pressione. Checo ha fatto tre soste, ha avuto una domenica difficile con dei bei sorpassi in grado di portarlo in zona punti. E’ stata una gara molto emozionante con lotte dure e corrette, i margini sono molto piccoli. La McLaren sta facendo un ottimo lavoro, la Ferrari non è lontana e la Mercedes ha fatto progressi, ma noi continuiamo a spingere, ci sono tante gare da disputare ancora”.