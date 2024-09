Ferrari | Giornata imperfetta ma proficua per Sainz e Leclerc a Baku

Ferrari F1 GP Azerbaijan – La Scuderia Ferrari HP ha ottenuto il primo e il quarto miglior tempo nella sessione più veloce delle due prove libere del Gran Premio dell’Azerbaigian. Charles Leclerc è stato il più rapido, mentre Carlos Sainz ha dimostrato altrettanta competitività.

Tuttavia, come a ricordare che era venerdì 13, non tutto è andato liscio: il team ha dovuto affrontare una sfida extra quando Leclerc è finito contro le barriere alla curva 15, a meno di 30 minuti dall’inizio del primo turno. Il monegasco ha poi perso ulteriore tempo nella prima parte della seconda sessione a causa di un problema allo sterzo, mentre Sainz ha avuto una giornata più regolare, migliorando progressivamente man mano che accumulava giri al Baku City Circuit.

Il tracciato ha offerto meno aderenza rispetto alle aspettative, e si prevede che domani l’asfalto migliorerà più del solito. La squadra necessita ancora di raccogliere dati fondamentali sia per le qualifiche che per la gara, rendendo cruciale la terza sessione di libere, in programma domani alle 12:30 locali (10:30 CEST). Le qualifiche, invece, si svolgeranno alle 16:00 (14:00 CEST).

Ferrari, i riscontri nelle prime…

Nella sessione inaugurale, i piloti hanno iniziato con gomme Medium, che sono rimaste l’unica mescola utilizzata da Leclerc, fino a quando è finito contro le barriere dopo aver fatto registrare il miglior tempo provvisorio con 1’46”608. Sainz ha iniziato a prendere confidenza con il tracciato, tornando poi ai box per montare le gomme Soft, con le quali ha segnato il quinto miglior tempo, fermando il cronometro a 1’46”173. In totale, i piloti hanno completato 32 giri: 21 per Sainz e 11 per Leclerc.

… e nelle seconde libere a Baku

Nella seconda sessione, entrambi i piloti hanno nuovamente iniziato con gomme Medium. Dopo circa 20 minuti, Sainz è passato alle Soft per continuare il lavoro. Leclerc, dopo aver perso alcuni minuti ai box per i problemi allo sterzo, è riuscito a girare sia con gomme Medium che Soft in configurazione da qualifica, anche se ha sacrificato i giri con il serbatoio pieno, lasciando questo compito a Sainz. Entrambi i piloti hanno registrato i loro migliori tempi con le Soft: Sainz ha ottenuto il quarto posto con un tempo di 1’43”950, mentre Leclerc è balzato in testa alla classifica nei minuti finali, grazie a un tempo di 1’43”484, sfruttando anche il miglioramento del tracciato. Complessivamente, la squadra ha percorso 45 giri: 20 con Leclerc e 25 con Sainz.

