McLaren | Norris: “Non sono in lotta diretta con Verstappen”

La seconda vittoria stagionale di Norris ha messo il pilota della McLaren a 70 punti da Verstappen. Il britannico ha a disposizione la miglior macchina del mondiale in questo momento, ma poter recuperare questo terreno dal campione olandese non è affatto facile. Più “semplice” è la questione che riguarda il titolo costruttori, ampiamente alla portata dello storico team di Woking. A Monza, su una pista a basso carico e molto veloce, vedremo se la MCL38 si confermerà al top. Lando ha parlato in conferenza stampa anche delle sue emozioni e di come gestisce se stesso nei vari momenti pre, post gara, ma anche durante la corsa.

“Come ho festeggiato? Sono tornato a casa, ho cenato e sono andato a letto, ma è stata una bella sensazione – ha detto Norris. Monza è una pista divertente e la vittoria mi ha dato una buona dose di fiducia, ma abbiamo fatto un ottimo lavoro già da Miami e dobbiamo continuare su questa strada. In ogni weekend bisogna puntare al massimo e lottare per il campionato, soprattutto per il titolo costruttori che ora sembra più raggiungibile. L’anno scorso Monza è stata una delle nostre gare peggiori, quindi non ci aspettiamo di replicare i risultati di Zandvoort”.

“Ho sofferto molto all’inizio della mia carriera in Formula 1: i primi due anni e anche all’inizio del terzo facevo fatica fino a quando ho imparato a gestire le cose. Ora non sono in lotta diretta con Max, ma so come affrontare la situazione. La pressione c’è, ma sta a me gestirla nel modo che ritengo più opportuno. Devo concentrarmi sulla guida e non pensare ai fattori esterni. In questo senso, ogni weekend è uguale all’altro. L’eccitazione e l’agitazione prima della gara ci sono sempre, ma bisogna saper trasformare tutto in qualcosa di positivo”.

“Ho sorriso di più dallo scorso weekend, quella vittoria è stata un’emozione incredibile, una delle sensazioni più belle che si possano provare. Ma non penso al campionato, prendo una gara alla volta e ora il mio focus è solo su Monza. Mi concentro su ciò che posso fare oggi, è così che affronto la vita in questo momento. Dopo la vittoria a Zandvoort, si riparte subito. In un certo senso, dimentichi ciò che hai fatto e pensi già al weekend successivo”.

