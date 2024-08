F1 | Ferrari, dopo Monza l’annuncio ufficiale sul nuovo Direttore Tecnico

F1 Ferrari – Si avvicina la fatidica data in cui la Scuderia Ferrari annuncerà il nome di chi prenderà il posto di Enrico Cardile come nuovo Direttore Tecnico della compagine italiana. In un breve incontro con i media italiani, avvenuto all’interno del paddock di Monza, teatro del prossimo Gran Premio d’Italia di Formula 1, Frederic Vasseur ha ovviamente affrontato uno degli argomenti più discussi dell’ultimo periodo, precisando che un annuncio ufficiale in merito verrà dato nei giorni successivi al round mondiale in programma questa domenica in Brianza.

Nessuna indiscrezione sul nome, anche se voci non confermate indicano come ormai certa la promozione di Loic Serra, tecnico che sta scontando il periodo di gardening dopo l’addio alla Mercedes e che entrerà a pieno regime a Maranello solo da ottobre. L’obiettivo di Vasseur, come dichiarato questa mattina, è quello di creare un’organizzazione capillare e senza un “grande” capo, così da suddividere al meglio i compiti all’interno della squadra.

È qualcosa che la McLaren sta attuando con grande successo grazie al talento di Peter Prodromou e al recente innesto di Rob Marshall. Infine, sul capitolo Newey, il Manager non ha voluto escludere delle discussioni con il guru ex Red Bull, precisando che il compito di ogni Team Principal è quello di esplorare tutte le possibilità che il mercato offre. Tra il dire e il fare, però, c’è di mezzo il mare, e le dichiarazioni di oggi – se mai ce ne fosse stato bisogno – fanno trasparire una Ferrari pronta a fare a meno del talento dell’inglese, ormai prossimo sposo dell’Aston Martin

Ferrari, a breve l’annuncio del Direttore Tecnico

“Il nome del nuovo Direttore Tecnico della Ferrari sarà annunciato dopo la gara di Monza. Per quanto riguarda Newey, è compito di ogni Team Principal esplorare tutte le possibili opportunità all’interno del paddock. La riorganizzazione non è ancora conclusa, poiché, come squadra, dobbiamo perseguire un processo di miglioramento continuo. Sei finito quando credi di aver raggiunto il capolinea”

Roberto Valenti | da Monza

