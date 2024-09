McLaren | La soddisfazione di Stella: “Due vittorie consecutive, c’è fiducia per il resto della stagione”

C’è euforia, e non può essere altrimenti in casa McLaren per la recente incetta di vittorie. Il team di Woking è adesso saldamente in testa al campionato costruttori con 41 punti di vantaggio sulla Red Bull, la quale è a sua volta tallonata dalla Ferrari. Norris ha ridotto il suo svantaggio nei confronti di Verstappen, adesso sono 52 le lunghezze di distacco nel mondiale piloti, e certamente il britannico, quantomeno matematicamente, ha ancora le sue chance per puntare al titolo. La squadra ormai ha capito di doverlo mettere nelle condizioni migliori possibili, dando anche a Piastri il ruolo di seconda guida, quantomeno in questo 2024, per poi dare un via libera generale il prossimo anno. Occhio però agli errori, sempre dietro l’angolo, e Lando dovrebbe saperne qualcosa.

“Quella di Singapore è stata una serata straordinaria – ha detto Andrea Stella, team principal della McLaren. Lando ha dominato, mentre Oscar ha rimontato alla grande fino alla terza posizione. Riuscire a ottenere due vittorie consecutive rappresenta un altro grande traguardo per noi: la macchina è stata competitiva per tutto il weekend, e questo ci rende fiduciosi per il resto della stagione. Abbiamo aumentato il nostro vantaggio nel campionato costruttori, e Lando ha ridotto il distacco da Max nella lotta per il titolo piloti. Ci prenderemo un momento per celebrare questi successi, prima di concentrarci già nei prossimi giorni sulla prossima serie di gare”.

