F1 | McLaren, Piastri sperava in un risultato migliore a Singapore

Non è molto contento Oscar Piastri del terzo posto ottenuto a Singapore. Con questa McLaren a disposizione, l’australiano sa di aver perso l’occasione per arrivare almeno secondo subito alle spalle di Norris, suo compagno di squadra, ma così come accaduto per le Ferrari, seppur in maniera meno grave, il sabato deludente è stato decisivo per il risultato finale. Da non sottovalutare anche le difficoltà avute all’inizio per superare Hamilton, il quale con le soft non ha reso la vita facile.

“L’obiettivo era il podio – ha detto Piastri. Abbiamo perso molto tempo dietro alla Mercedes all’inizio, quindi credo che questo fosse il massimo possibile. Sono abbastanza soddisfatto, anche se preferirei essere arrivato più in alto. È stata una buona giornata per limitare i danni. Ho avuto difficoltà nelle prove, ma ho fatto progressi in qualifica. Anche se non ho ottenuto il risultato sperato, abbiamo massimizzato i punti per la squadra e ho imparato molto per il prossimo anno. Sono riuscito ad avere un buon ritmo rispetto alla Mercedes, ma Lewis con le gomme soft era difficile da raggiungere all’inizio”.

“Sapevo che la gara si sarebbe decisa più avanti, e abbiamo gestito bene la situazione. Negli ultimi giri, ho cercato di convincere la squadra a farmi rientrare, ma tutto era sotto controllo. Nel campionato costruttori stiamo andando nella giusta direzione. Abbiamo una macchina veloce e otteniamo costantemente punti importanti. Tuttavia, non si può mai dare nulla per scontato, quindi vedremo come andrà”.