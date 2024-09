F1 | Alonso: “L’Aston Martin deve migliorare prima dell’arrivo di Newey

Nella scorsa stagione, Fernando Alonso ha collezionato ben otto podi con Aston Martin ma i progressi della squadra di Silverstone, sono calati drasticamente quest’anno. Tuttavia, Lawrence Stroll, ha iniziato una vera e propria rivoluzione per tornare all’apice, in ultimo con l’ingaggio del tanto conteso Adrian Newey.

“Penso che il 2026 sia nella nostra testa per tutti all’Aston Martin- ha dichiarato Alonso a DAZN- la speranza più grande è l’arrivo di Adrian Newey, Enrico Cardile e pochi altri nomi. Sarà fantastico e il futuro sembra luminoso, ma quello che stiamo facendo ora non è abbastanza buono. Dobbiamo cambiare il ritmo nel 2025. Al momento sto mettendo tutto il mio impegno per superare la mancanza di ritmo che abbiamo. È stato fatto molto lavoro tra Baku e Singapore. Dopo le prove, abbiamo lasciato i computer alle due del mattino. Abbiamo aumentato il carico di lavoro per trovare risposte più che mai

Il capo del team Aston Martin, Mike Krack, ha dichiarato a Singapore che per la prossima gara, in programma ad Austin verranno aggiunti aggiornamenti chiave al pacchetto 2024:

“Sfortunatamente, gli aggiornamenti non hanno funzionato come dovrebbero. E gli altri stanno migliorando le loro auto più di noi. È piuttosto semplice”.

Alonso ha concluso: “Ci stiamo mettendo tutto il nostro impegno, ma ci stiamo rendendo conto che non si possono fare miracoli qui in pista e abbiamo bisogno dell’aiuto della fabbrica per sviluppare la vettura”.