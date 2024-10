McLaren | Delusione Piastri a Austin: l’australiano già fuori in SQ1

Venerdì assolutamente da dimenticare per Oscar Piastri. Il pilota della McLaren è stato infatti escluso subito in SQ1, e stasera partirà dalla sedicesima posizione in griglia di partenza. Di fatto, la sua Sprint Race è compromessa quasi irrimediabilmente, a meno che non accada qualcosa di grosso là davanti per permettere a chi sta dietro di recuperare posizioni. La mini gara del sabato sarà quindi utilissima per l’australiano per provare il passo gara in vista di domani, così da potersi poi concentrare sulle qualifiche che scatteranno a mezzanotte ora italiana.

“È davvero un peccato essere esclusi dalle qualifiche Sprint così presto – ha detto Piastri dopo l’esclusione in SQ1. La maggior parte del giro è andata bene, ma ho commesso alcuni errori nell’ultimo settore. Nella penultima curva ho cercato di mantenere un po’ troppa velocità e sono uscito dai limiti della pista. È un peccato, ma uno degli aspetti positivi dei weekend Sprint è che avremo un’altra opportunità di dimostrare il nostro vero ritmo domani. Sarà difficile recuperare punti da questa posizione, ma faremo del nostro meglio per portare a casa un risultato importante per la squadra”.

