Ferrari | Leclerc e Sainz pronti alla battaglia dopo il venerdì di Austin

Ferrari F1 GP Stati Uniti – La quarta Sprint Qualifying della stagione, disputata al Circuit of the Americas di Austin, ha visto una Scuderia Ferrari HP molto competitiva, in grado di lottare per le prime posizioni in griglia. Ci si aspettava infatti di vedere entrambe le vetture nelle prime quattro. Al termine di una sessione molto combattuta, Charles Leclerc ha chiuso con il terzo miglior tempo, mentre Carlos Sainz ha ottenuto il quinto posto. Entrambi i piloti puntano a recuperare terreno nella Sprint di 100 km, che si terrà domani alle 13 locali (20 CEST).

La sessione delle Ferrari

Secondo il regolamento, entrambe le SF-24 hanno utilizzato gomme Medium nelle prime due fasi della sessione, avanzando senza difficoltà fino alla SQ3. Vista la limitata finestra temporale, i piloti hanno effettuato un solo tentativo con gomme Soft. Charles ha segnato un 1’33″059, che lo ha inizialmente piazzato in seconda posizione dietro a George Russell. Tuttavia, poco dopo, Max Verstappen ha migliorato il tempo, relegando Leclerc al terzo posto. Carlos, con un giro di soli tre centesimi più lento del compagno (1’33″089), ha ottenuto il quinto tempo e partirà dalla terza fila.

Prove in ottica Gran Premio

I 19 giri della gara Sprint di domani assegneranno punti ai primi otto classificati, con il vincitore che riceverà otto punti e l’ottavo un punto. Ma la Sprint sarà anche cruciale per valutare il passo gara in vista del Gran Premio di domenica. Dopo la Sprint, le squadre avranno ancora alcune ore per lavorare sulle monoposto prima delle qualifiche del GP, previste per le 17 locali (24 CEST). La gara di domenica, su una distanza di 56 giri, prenderà il via alle 14 (21 CEST).