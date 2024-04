Formula 1 | Mercedes, Russell: “La W15 una piacevole sorpresa”

C’è soddisfazione in casa Mercedes per il comportamento della W15 nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone. Purtroppo, possiamo prendere in considerazione solo la prima ora, avendo piovuto nel pomeriggio: George Russell, in linea con le dichiarazioni di Hamilton, è piacevolmente sorpreso dalla vettura, in quella che è stata quasi certamente la miglior sessione della stagione fino a questo momento. Occhio però, perché in condizioni così fresche, la monoposto sembra essere molto più facile da guidare, ed è stato quindi un peccato non aver visto le Libere 2 causa pioggia.

“Nella prima sessione abbiamo ottenuto risultati migliori del previsto – ha ammesso Russell. E’ stata una piacevole sorpresa, la macchina era davvero piacevole da guidare. Sia io che Lewis eravamo soddisfatti del bilanciamento generale, tuttavia la W15 funziona meglio in condizioni fresche, quindi bisogna stare cauti. Il nostro obiettivo era quello di provare diversi elementi e fare esperimenti per rendere la monoposto più costante in condizioni variabili. Il tempo dirà se il lavoro darà l’impatto desiderato, è stato frustrante non poter provare nel pomeriggio. E’ un peccato non aver potuto fare le Libere 2, spero che venga trovata una soluzione per questi momenti, perché non è la prima volta che succede e non sarà l’ultima. Qualifiche interessanti, la maggior parte dei piloti avrà solo tre o quattro set di soft, quindi bisogna fare bene ogni giro”.