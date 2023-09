GP Singapore, Sainz mostruoso! La Ferrari torna a vincere

GP SINGAPORE – Straordinaria impresa di Carlos Sainz nel Gran Premio di Singapore. Il pilota della Ferrari ha conquistato la sua prima vittoria stagionale, a completare un weekend perfetto. Lo spagnolo inoltre è stato bravissimo non solo nella gestione delle gomme ma anche facendo una sua strategia nel dare il DRS a Lando Norris per tenere lontane le Mercedes che minacciose con gomme fresche stavano recuperando terreno. All’ultimo giro, George Russell è stato protagonista di un incidente, fortunatamente senza conseguenze e così sull’ultimo gradino del podio è salito Lewis Hamilton. Il team di Maranello torna così alla vittoria dopo un anno, due mesi e dieci giorni di digiuno.

Tornando alla gara, in quarta posizione ha concluso Charles Leclerc, rallentato da un problema di temperatura al motore. Il monegasco ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen che chiude un weekend complicato con punti importanti per la sua leadership nel Mondiale. Sesta l’Alpine di Pierre Gasly, davanti all’altra Red Bull di Sergio Perez e all’AlphaTauri di Liam Lawson che continua a stupire. Haas chiude in zona punti con il decimo tempo di Kevin Magnussen.

Oltre a Russell, ritiri per Bottas, Ocon e Tsunoda. Appuntamento tra pochi giorni con il Gran Premio del Giappone.

5/5 - (1 vote)