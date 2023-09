F1 | Ferrari, Sainz al settimo cielo per la vittoria nel GP di Singapore

Un leone a Marina Bay. Non ci potrebbe essere esempio migliore nel descrivere la vittoria di Carlos Sainz nel Gran Premio di Singapore. Un successo, quello ottenuto dallo spagnolo della Ferrari, da assoluto campione che ha permesso alla scuderia del Cavallino di porre fine al digiuno di vittorie e di interrompere la striscia di successi della Red Bull in questo campionato.

Sainz è stato protagonista di un weekend praticamente perfetto, dove è stato molto intelligente a giocare con la strategia: una soluzione, quello pensata dall’alfiere di Maranello nei giri finali, che ha portato Norris a tiro DRS della SF-23 numero 55 ma al tempo stesso ha permesso alla McLaren dell’inglese di difendersi dagli attacchi Mercedes. Un azzardo, quello compiuto da Sainz, che ha pagato e che ha permesso alla Ferrari di tornare a recitare un ruolo principale e non da comparsa.

“Un weekend incredibile, voglio ringraziare ogni membro del team per aver compiuto uno sforzo incredibile per dare una svolta a questa stagione dopo un inizio difficile – ha dichiarato Sainz al termine della gara – Abbiamo fatto un fine settimana perfetto, facendo quello che dovevamo fare. Torniamo a casa con un primo posto e tutti i tifosi della Ferrari saranno felicissimi e orgogliosi per questo risultato”.

Sainz ha poi aggiunto: “Dovevano gestire i nostri limiti, arrivando al giusto target per montare le gomme che avevamo in mente poi la Safety car è arrivata in anticipo e dunque ho dovuto fare uno stint più lungo con le hard. Dovevo tenere dietro George e tutto doveva funzionare alla perfezione, alla fine i margini sono stati ristrettissimi però ho dato a Lando un po’ DRS per aiutarlo e alla fine ce l’abbiamo fatta ad arrivare primi”.

Lo spagnolo, concludendo la propria analisi, ha detto: “Non ho avuto nessuna paura, ho controllato anche sei sempre sotto pressione e si è molto vicini a commettere errori in un tracciato del genere ma ho portato la macchina a traguardo. Sono al settimo cielo”.

