F1 | Red Bull padrona del gioco anche nel 2024, parola di Abiteboul

F1 Red Bull Abiteboul – Nonostante i proclami di Mercedes, McLaren e Ferrari, Cyril Aboteboul crede che Red Bull continuarà a dominare la scena anche nel prossimo mondiale 2024 di Formula 1. Secondo il Manager francese, la scuderia anglo-austriaca potrà contare non solo su un gap tecnico e di mentalità abbastanza importante, ma anche sulla “magia” e sull’estro di Adrian Newey, aspetto che quasi certamente gli consentirà di sviluppare al meglio il progetto RB20 che scenderà in pista da febbraio. Una condizione importante che, unita a quanto emerso già quest’anno, non semplificherà il lavoro di rimonta di tutte le squadre che intendono battagliare per il gradino più alto del podio.

“La Red Bull è forte dappertutto e in tutte le condizioni”, ha affermato il responsabile delle attività sportive di Hyundai Motorsport. “La loro forza sta proprio in questa capacità e le persone in fabbrica, ormai, sono abituate alla vittoria. Sono state forgiate da questa mentalità ed è qualcosa che lascia il segno. Inoltre Max Verstappen è il giusto condottiero. E’ quasi insolente nei confronti degli avversari ed è senza dubbio il miglior pilota del momento. So che in vista del 2024 si vorrebbe sentir dire che le scuderie avversarie hanno ormai colmato il gap che le separa dalla Red Bull, ma non credo che ci sia qualcuno in grado di fermarli nel breve periodo”.