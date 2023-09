Formula 1 | Wolff non ha dubbi: Singapore è una pista Ferrari

La Mercedes si è trovata un po’ inaspettatamente a contendersi la pole position con la Ferrari a Singapore. Grazie al disastroso sabato della Red Bull, George Russell ha sfiorato il colpaccio, prendendosi comunque la seconda posizione alle spalle di Sainz, mettendosi in mezzo al panino rosso con Leclerc terzo. Hamilton invece ha avuto qualche problema in più nell’arco del weekend e non è riuscito a fare meglio della quinta posizione. Considerando il passo gara della W14, con una bella partenza, il giovane britannico potrebbe avere davvero la grossa chance di portarsi a casa la vittoria, ma la Ferrari gioca con due punte. Chi la spunterà?

“Abbiamo over performato – ha ammesso Toto Wolff, team principal della Mercedes dopo le qualifiche. Singapore è una pista Ferrari, erano forti anche lo scorso anno, quindi arrivare a (meno) di un decimo dalla pole con George è fantastico. Lewis ha faticato di più, ma abbiamo due vetture tra le prime cinque e questo promette una gara emozionante domani. Per quanto riguarda le nostre aspettative, dobbiamo rimanere umili e lavorare. Spero che non sia una gara con una sola sosta con ritmo da crociera, perché abbiamo un potenziale vantaggio con una seconda gomma media che nessun altro team ha. Penso che tutto sia possibile, e il tempo potrebbe fare la sua parte. Sarà una serata emozionante!”.