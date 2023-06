F1 | Marko alza la pressione su Perez: “Pacchetto competitivo, l’obiettivo è chiudere da vice-campione”

F1 Marko Perez – Intervistato dalla rete ORF, Helmut Marko ha alzato e non poco la pressione sulle spalle di “Checo” Perez, precisando come l’obiettivo per il messicano – considerando la competitività del pacchetto RB19 – debba chiudere la sua stagione da vice-campione alle spalle di Max Verstappen.

Parole forti, in controtendenza rispetto a quelle dichiarate qualche giorno fa, che chiaramente pongono l’ex Racing Point in una condizione complicata, visti i problemi di adattamento che sta patendo con la Red Bull di quest’anno, soprattutto nella seconda parte di questo inizio di campionato.

Inoltre, Marko non ha escluso un possibile addio dello stesso a fine anno, precisando come la permanenza di “Checo” a Milton Keynes – in ogni caso – sia andata oltre a quelle che erano le aspettative iniziali.

“Possiede un pacchetto estremamente competitivo e per lui non dovrebbe essere difficile chiudere questa stagione da vice-campione del mondo”, ha affermato l’austriaco. “Insomma l’obiettivo è quello e possiede tutte le carte in regola per raggiungerlo. Per quanto riguarda il futuro, Checo doveva restare con noi due/tre anni e quindi – in ogni caso – resterà all’interno della squadra più di quanto previsto. Bisogna tenere aperte le opzioni per il successore”.