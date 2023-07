Formula 1 | Williams, Albon e Sargeant fuori dalla zona punti nella Sprint in Austria

Formula 1 GP Austria Sprint Williams – Sabato deludente per Alexander Albon e Logan Sargeant nella Sprint del Gran Premio d’Austria, decima prova del mondiale 2023 di Formula 1. Il thailandese della Williams, dopo una buna partenza, ha scelto di passare dalle intermedie alle slick, perdendo di fatto tutto il “gap” acquisito nelle prime fasi della corsa. Il risultato finale, alla fine, ha recitato una 13° piazza quanto mai bugiarda e amara. Stessa cosa per Logan Sargeant (18°), bravo a rimontare posizioni con gomme da bagnato ma scivolato nuovamente indietro a causa del passaggio alle gomme slick con qualche tornata di ritardo rispetto alla concorrenza.

“La Sprint ci ha regalato un risultati per certi versi frustrante, visto l’ottimo inizio che abbiamo avuto”, ha affermato il pilota thailandese. “Ero abbastanza a mio agio nella parte centrale della corsa e riuscivo a gestire Ocon mentre lui battagliava con Leclerc per la sua posizione. Avevo margine per salvaguardare le gomme e amministrare il loro ritorno. Dopo abbiamo scelto di rientrare ai box per le slick e purtroppo non è andata come volevamo. Ocon alla fine ha chiuso in settima piazza e quindi ritengo che i punti fossero possibili senza il pit stop. Purtroppo però è andata così, cercheremo di riscattarci nella gara principale della domenica”.

Qui invece le valutazioni di Logan Sargeant: “Onestamente è stata una gara decente. Il primo giro è stato complicato a causa della viabilità e dei tanti spruzzi delle vetture davanti a me. Ad ogni modo sono riuscito a superare incolume il primo giro. Ho fatto dei bei sorpassi e in condizioni di pista bagnata ho sentito un buon feeling con l’auto. Dopo abbiamo effettuato il pit, probabilmente troppo tardi, e questo ha influito pesantemente sul risultato. Partire dalla 20° posizione non è mai semplice, ma alla fine la corsa è stata divertente. Penso in che in gara potremmo avere una buona auto e come team cercheremo di far funzionare tutto al meglio. Voglio arrivare il più avanti possibile”.