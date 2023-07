F1 | Haas, prestazione stoica di Hulkenberg nella Sprint in Austria

F1 GP Austria Sprint Haas – Sesta e 14° posizione per Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen nella Sprint del Gran Premio d’Austria, decima prova del mondiale 2023 di Formula 1. Il tedesco, scattato bene e salito fino alla seconda posizione dopo il primo giro, è riuscito a gestire con intelligenza le fasi della mini-race – grazie anche alla scelta di passare nel momento giusto dalle intermedie alle slick – garantendosi punti importanti per la squadra. Peggio invece è andata al danese, mai realmente in lotta per la zona punti.

“E’ stata una Sprint deludente”, ha affermato Magnussen. “C’erano delle condizioni difficili, specialmente con le gomme d’asciutto e pista umida. Il ritmo purtroppo non c’era. Di solito sono condizioni che mi piacciono, ma oggi non abbiamo ricavato nulla. E’ stato deludente e dobbiamo capire cosa non ha funzionato, anche guardando i dati di Nico. E’ stato più veloce di me e voglio capire come migliorare in vista della gara vera e propria”.

Qui invece le impressioni di Hulkenberg: “Prima di tutto sono felice del risultato che sono riuscito ad ottenere. Tre punti nella Sprint non erano previsti e quindi è qualcosa di cui possiamo andare fieri. Stavo scalando di posizione a metà della mini-gara e abbiamo scelto di scommettere sulle slick. Alla fine si è rivelata la decisione corretta”.

