Formula 1 | Vettel contro la griglia invertita: “E’ un’idea completamente sbagliata”

Al termine dell’ultimo Gran Premio della Toscana Ferrari 1000, Sebastian Vettel si è schierato contro l’idea di lanciare la griglia invertita a partire dalla prossima stagione, sottolineando come la Formula 1 non debba sposare la linea della “roulette” e del caso, bensì studiare un regolamento che garantisca sviluppo tecnologico e spettacolo in pista.

Oltre Vettel, ricordiamo, anche Russell si è schierato contro la griglia invertita, evidenziando come questa idea penalizzi e non poco i piloti in fondo alla classifica.

“È un’idea completamente sbagliata”, ha dichiarato Sebastian Vettel. “Se spingi in quella direzione è una testimonianza che non sei riuscito a trovare regolamenti e strumenti che compattano la griglia e rendono le corse migliori in pista”.

“Abbiamo adottato nuovi regolamenti sull’ala anteriore che sono costati a tutti una fortuna, ma alla fine non hanno cambiato molto le gare”, ha proseguito. “Ovviamente le speranze sono rivolte al 2022 per le modifiche al regolamento. Penso che dobbiamo risolvere questo problema e affrontare i punti principali piuttosto che provare a giocare alla lotteria”.

“Come concorrente, per quanto non mi piaccia vedere gli avversari sul gradino più alto del podio, devo accettare se altri vincono o fanno un lavoro migliore. Quindi penso che sarebbe sbagliato in nome dello sport cercare di mescolare le carte in questo modo”, ha concluso.