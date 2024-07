Formula 1 | Verstappen smentisce Marko: “Nessun divieto per il simracing”

Formula 1 Verstappen – Non si rasserena il clima in casa Red Bull in vista del prossimo Gran Premio del Belgio, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Nella classica conferenza stampa di apertura del fine settimana, l’olandese si è rivelato un vero e proprio fiume in piena, toccando con molta schiettezza non solo l’argomento competitività della RB20, ma anche il nodo simracing. L’olandese, proprio in tal senso, ha smentito le dichiarazioni rilasciate da Helmut Marko solo pochi giorni fa, evidenziando come da parte della scuderia anglo-austriaca non sia arrivato alcun divieto per le attività notturne al simulatore durante i fine settimana di gara.

Verstappen si ritiene un pilota maturo, capace non solo di conquistare tre titoli mondiali nelle ultime altrettante stagioni, ma anche di capire autonomamente cosa fare e cosa non fare nei momenti più decisivi della stagione. Parole dure, quasi di sfida nei confronti della scuderia Campione del Mondo, che non lasciano scampo ad altre valutazioni. Ad ogni modo, l’olandese ha ammesso di non avere altre gare in programma nei prossimi mesi e che quindi, casi come quelli di Imola o di Budapest, non dovrebbero più capitare nel prosieguo di questo campionato.

Verstappen smentisce Marko sul caso sim

“Confermo che sono stato al simulatore fino alle tre del mattino. Non è una cosa nuova per me, anzi parliamo di un hobby molto importante nella mia vita. Da adesso in poi non ci sono in programma altre gare e dunque non c’è bisogno di preoccuparsi di questo aspetto. Ci sono sempre cose da inventare per avere argomenti di discussione quando non si vince una gara, ma ad Imola, ad esempio, sono riuscito a chiudere davanti sia nella Sprint che nel GP.

L’attività sim non è una novità per me, anche durante i fine settimana di gara. Alla fine voglio ricordare che ho vinto tre mondiali di Formula 1, so perfettamente come gestirmi e cosa fare. Come pilota, ma anche come persone, sono sempre molto severo nei confronti di me stesso su cosa mi posso permettere e cosa no. Col team ne abbiamo parliamo e ho affermato ciò che sto dicendo a voi, ovvero che non si devono preoccupare. Non c’è un divieto, semplicemente non ci sono altre gare in programma. Di certo non dico agli altri cosa devono fare nel loro tempo libero e lo stesso vale per me”.