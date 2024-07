F1 | Haas, Ocon: “Non vedo l’ora di essere compagno di squadra di Bearman”

Il weekend di Spa, ultimo appuntamento prima della pausa estiva, si è aperto con l’annuncio del futuro approdo di Esteban Ocon in Haas a partire dal 2025. E dunque la scuderia americana si ritroverà nella prossima stagione con una line up totalmente stravolta che vedrà esperienza, talento e gioventù formata dallo stesso Ocon e dal britannico Oliver Bearman.

Ocon, discutendo della sua prossima destinazione, ha sottolineato come non veda l’ora di iniziare questa nuova avventura professionale dove ritroverà una sua vecchia conoscenza: Ayao Komatsu, attuale team principal della Haas e primo ingegnere di gara del francese in Formula 1.

” È fantastico poterne finalmente parlare – ha dichiarato ai media Ocon nel giovedì di Spa, citato da Formula1.com – È una sfida entusiasmante quella che ci aspetta. Il team è in forte ascesa in questo momento e vuole continuare con questo slancio”.

Il francese, proseguendo nel proprio intervento, ha aggiunto: “Vogliono migliorare passo dopo passo. Hanno grandi progetti in vista per iniziare e migliorare la situazione in cui si trovano. Lo stanno già facendo. È emozionante, è una nuova sfida per me, che non vedo l’ora di affrontare, anche per correre con Ollie: è una giovane promessa”.

Ocon, terminando il proprio intervento su Bearman, ha detto: “Molte gente afferma che diventerà un futuro campione del mondo, quindi non vedo l’ora di fare squadra con lui e spero di portare avanti la squadra”.