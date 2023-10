Formula 1 | Verstappen si aspetta una Sprint emozionante ad Austin

Formula 1 Sprint GP Stati Uniti Verstappen – Max Verstappen si aspetta una Sprint emozionante sul tracciato del Circuit of the Americas, teatro del prossimo Gran Premio degli Stati Uniti. L’olandese, dopo la pole position conquistata nella Shoot-Out di questa sera, vuole sfruttare al massimo il potenziale della RB19 per ottenere l’ennesimo successo di una stagione fin qui vicina alla perfezione. Per farlo, però, dovrà vincere la concorrenza di Ferrari, Mercedes e McLaren, apparse competitive e in palla sul tracciato texano.

“Rispetto a ieri è andata meglio”, ha affermato l’olandese della Red Bull. “Siamo stati competitivi, anche se l’ultimo giro non è stato granché. Credo che la Sprint sarà emozionante, le vetture saranno molto vicine e non possiamo sapere ora cosa accadrà. Affronteremo una situazione diversa rispetto ad una corsa normale. Normalmente sul passo andiamo bene, però questa pista è diversa e richiederà massimo impegno. Qui la gestione gomme è sempre un punto chiave perché ci sono tante curve da affrontare ad alta velocità miste ad altre più lente. Non penso che come int Qatar faremo tutti i giri al massimo”.