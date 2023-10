F1 | Sainz si lamenta del poco feeling con la SF-23 dopo la Sprint Shoot-Out di Austin

F1 Sprint Shoot-Out GP Stati Uniti Sainz – Soddisfazione a metà per Carlos Sainz al termine della Sprint Shoot-Out valida per il Gran Premio degli Stati Uniti, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. A causa di un feeling non ancora ideale con la SF-23, soprattutto nel primo e nel terzo settore, lo spagnolo non è riuscito ad estrarre il massimo del potenziale dal pacchetto, aspetto che lo costringerò a scattare questa sera (diretta da mezzanotte su Sky Sport F1 HD e NowTV) dalla sesta piazza.

“Dobbiamo lavorare sul passo in qualifica, è evidente”, ha affermato lo spagnolo ai microfoni di Sky Sport F1 HD. “Non siamo nella posizione che vorremmo, specialmente con la gomma soft. Non mi sento totalmente a mio agio nel primo e nel terzo settore. Le gomme si surriscaldano parecchio e abbiamo un pò di saltellamento. Ad ogni modo le sessioni sono state pulite e siamo in una buona posizione. Possiamo rimontare in vista della Sprint e della gara. Il COTA è una pista divertente, soprattutto se senti un buon feeling con la vettura, condizione che noi non abbiamo trovato nel corso di questo fine settimana. Dobbiamo lavorare”