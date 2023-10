DIRETTA F1 | GP Stati Uniti 2023: Live Sprint [LIVE TIMING E FOTO]

Diretta F1 Sprint GP Stati Uniti – Tutto pronto ad Austin per la Sprint valida per il Gran Premio degli Stati Uniti, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

In attesa della gara vera e propria di domani, squadre e piloti si contenderanno i primi punti del fine settimana nella mini-race da 100 km, dove Max Verstappen – grazie alla pole position conquistata della Shoot-Out di questa sera – avrà tutti i favori del pronostico. Attenzione però alla Ferrari e alla Mercedes, oltre che alla McLaren, le cui vetture si sono rivelate parecchie competitive nella varietà di curve del Circuit of the Americas.

Accanto a Verstappen, ricordiamo, scatterà Charles Leclerc, mentre a seguire si posizioneranno Lewis Hamilton, Lando Norris, Oscar Piastri e Carlos Sainz. Appuntamento a mezzanotte per il via della mini-gara in programma ad Austin.

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA DELLA SPRINT DEL GP STATI UNITI