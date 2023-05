Formula 1 | Verstappen: “Qualifiche e strategia fondamentali a Monaco”

Formula 1 Red Bull GP Monaco – Nella classica preview di anteprima pubblicata sul sito ufficiale della Red Bull, Max Verstappen ha analizzato i fattori chiave per il prossimo Gran Premio di Monaco, sesto appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1, precisando come le qualifiche e la strategia giocheranno un ruolo non indifferente nella stesura della classifica finale del GP di domenica. Una situazione che chiaramente abbasserà e non di poco il margine di errore, fin dalle prime libere in programma venerdì mattina.

“A Monaco le qualifiche sono molto importanti e dobbiamo assicurarci di essere il più forti possibile in quella sessione”, ha affermato il due volte Campione del Mondo della Red Bull. “Il circuito è molto stretto, anche più di altri tracciati stradali. Quindi fare un buon giro in qualifica qui è estremamente difficile, ma allo stesso tempo è molto emozionante. La gara di solito dipende molto dalla strategia, perché i sorpassi sono quasi impossibili. Io poi vivo a Monaco, quindi è bello poter tornare a casa ogni sera durante il weekend del Gran Premio”.