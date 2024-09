Formula 1 | Steiner scommette sulla permanenza di Bottas in Sauber

Formula 1 Steiner Sauber – Secondo Guenther Steiner, la Sauber confermerà Valtteri Bottas nella line-up per la stagione 2025 di Formula 1. In un’intervista concessa al podcast The Red Flags, il manager altoatesino ha scommesso sulla permanenza del finlandese all’interno della compagine elvetica, sia per l’esperienza maturata nelle ultime stagioni, sia per i legami che ha costruito all’interno della squadra.

Un aspetto importante che, almeno sulla carta, garantirebbe alla scuderia una base solida da cui ripartire, soprattutto in vista dell’arrivo di Audi, dopo le numerose difficoltà affrontate nelle ultime due stagioni. Bottas, ricordiamo, è in lotta per un sedile con Gabriel Bortoleto, attualmente il favorito, considerando le discussioni che Mattia Binotto sta portando avanti con il management della McLaren, proprietaria del cartellino del brasiliano, e con Theo Pourchaire, già terzo pilota del team elvetico.

Steiner e il punto sul futuro della Sauber

“Non posso dirlo con certezza, ma sono sempre più vicino a pensare che sia Bottas perché ha senso per la squadra. Ovviamente non sono in una buona posizione. Sono più lenti di mezzo secondo rispetto alla seconda vettura più lenta. Almeno Bottas conosce la squadra e tutti conoscono Valtteri: per un team ufficiale come Audi è positivo avere qualcuno che abbia vinto gare in F1 Bottas ha esperienza, ha solo bisogno di motivazione, e questa arriverà da Nico. Hülkenberg motiverà anche l’altro pilota a spingere, cosa che al momento manca con la coppia attuale”.