Formula 1 | Annunciato il calendario 2025, alba mondiale a Melbourne!

Formula 1 e FIA hanno annunciato il calendario 2025 di Formula 1. Come si vociferava nelle ultime settimane, la novità più grande riguarda il Gran Premio d’Australia, che come da tradizione da quando si corre a Melbourne torna ad essere la prima gara del mondiale, relegando il Bahrain al quarto appuntamento. Si partirà dunque dall’Albert Park nel weekend del 16 marzo, e sarà lì che Lewis Hamilton farà il suo esordio con la Ferrari nella prossima stagione. Dopodiché subito un back to back con l’approdo in Cina, quindi si va a Suzuka per poi passare in Medio-Oriente con Bahrain e Jeddah, le quali torneranno a disputarsi, fortunatamente, di domenica.

Imola confermata nel weekend del 18 maggio, seguita dal back-to-back con Monte Carlo, così come avviene in questa stagione, mentre Monza sarà come sempre la prima domenica di settembre, il 7, come ultima tappa europea della stagione. Per il resto il calendario rispecchia più o meno fedelmente quello attuale, con la conferma delle tre gare finali, ossia Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi, tutte di seguito l’una dall’altra. La stagione 2025 sarà quella del 75° anniversario della Formula 1.