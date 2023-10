Formula 1 | Russell racconta il sorpasso più bello della sua carriera

La gara di Austin sarà la centesima della carriera di George Russell. Il pilota della Mercedes, vincitore di un Gran Premio lo scorso anno in Brasile, è stato autore sin qui di una buonissima stagione, fatta di gare di altissimi livello, vedi Qatar, ma anche con qualche prestazione negativa come a Singapore. L’inglese, intervistato dal podcast ufficiale della Formula 1, Beyond The Grid, racconta quale sia stato il sorpasso più bello della sua carriera fin qui, il quale coincide con l’esordio assoluto con la Mercedes nel 2020. Dopodiché si è anche soffermato su quanto ci vorrà per diventare campione, ma su questo aspetto sa di dover essere paziente e aspettare il momento giusto.

“Ho fatto qualche bel sorpasso, ma ce n’è uno che deve essere messo davanti a tutti, ed è quello fatto nei confronti di Valtteri in Bahrain nel 2020 – ha detto Russell. Per me significava tanto in quelle determinate circostanze, è stato il più bello e importante della mia carriera: sono salito sulla Mercedes e ho potuto dimostrare di cosa fossi capace con la sua stessa macchina e armi. Ad Austin sarà la mia centesima gara, beh sono tante, ma mi sembra di non aver ancora iniziato, è successo tutto molto velocemente. Sto performando ad altissimi livelli, sono contento ma so che non bisogna mollare, la macchina mi dà la possibilità di riuscirci, credo che Max e Lewis siano esempi perfetti. Arriverà il mio momento, anche se odio essere paziente, ma aspetterò, è la natura della Formula 1, ci sono anche tanti altri piloti nella mia stessa situazione”.