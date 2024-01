Carlos Sainz, campione di rally è fiducioso che il figlio proseguirà la sua carriera in Formula 1 a Maranello. Nelle ultime settimane si è parlato molto delle difficoltà del rinnovo in quanto il famoso marchio di birre e sponsor di Sainz, Estrella Galicia 0.0, ha lasciato la Ferrari con destinazione McLaren. Secondo alcuni fonti spagnole però, il motivo è che la squadra di Maranello sta firmando un nuovo accordo di sponsorizzazione con Peroni. Sainz è attualmente in trattativa con la Ferrari per il suo contratto che scadrà proprio a fine stagione. Secondo quando dichiarato dal padre, intervistato a Cadena Cope però, i colloqui stanno proseguendo.

“Alla Scuderia ci hanno fatto sapere che sono contenti di Carlos, almeno questo è quello che ci hanno detto. Immagino che ora, all’inizio dell’anno, continuerà il processo di rinnovo che è in corso. Vediamo quindi quali novità ne verranno fuori”