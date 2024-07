F1 | Perez sempre più sulle spine: oggi Lawson a Silverstone con la RB20

F1 Lawson Red Bull – Liam Lawson scenderà in pista quest’oggi a Silverstone per una sessione di filming day al volante della RB20. Il talento neozelandese, in attesa di capire che tipo di programmi porterà avanti nel 20025, affronterà una breve sessione di attività in Gran Bretagna con l’obiettivo di togliersi un pò di ruggine di dosso dopo l’inattività dell’ultimo periodo. La tempistica, ovviamente, ha fatto scatenare stampa e appassionati, anche in virtù delle pessime prestazioni che sta mostrando Sergio Perez nell’ultimo periodo.

Il messicano, attualmente blindato da un accordo biennale, non sta rispettando le attese del management e potrebbe ritrovarsi in una situazione “complicata” non solo per il 2025, ma anche per prosieguo di questa annata. L’esperienza di Lawson, proprio in tal senso, potrebbe seguire sulla falsariga quanto avvenuto lo scorso anno con Daniel Ricciardo, sceso in pista a Silverstone e poi salito sull’AlphaTauri, qualche giorno dopo, in sostituzione di Nyck de Vries.

Ad oggi Christian Horner non starebbe valutando uno scenario di questo tipo, almeno secondo quanto trapela dalle fonti ufficiali dalla squadra, ma le dinamiche della Red Bull sono ben chiare a tutti e una soluzione di questo tipo non va assolutamente esclusa, soprattutto se “Checo” non riuscirà a uscire da questa spirale di risultati estremamente negativi. Seguiranno certamente ulteriori aggiornamenti.