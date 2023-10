Formula 1 | Russell soffre con le dure e rimpiange la brutta partenza

Gara un po’ complicata quella di George Russell ad Austin. Il pilota della Mercedes ha chiuso al settimo posto, ad un tiro di schioppo da Leclerc. L’inglese ha poi sì guadagnato due posizioni per le squalifiche del monegasco e di Lewis Hamilton, i quali sono stati estromessi dalla classifica per irregolarità sulle rispettive vetture dopo la gara. Il giovane britannico, alla centesima in Formula 1, ha sofferto specialmente nello stint con le gomme dure, le quali evidentemente non calzavano a pennello sulla sua W14.

“La partenza mi è costata davvero tanto – ha detto Russell. Ho perso tre posizioni e poi, non so perché, quando ho montato la hard non ho avuto ritmo. Dovevo gestire anche la rimonta, e quando ho messo le medie nuovamente, ero uno dei più veloci in pista. Ho chiuso con dieci secondi di vantaggio su Verstappen nell’ultimo stint, ed è deludente saperlo, perché c’era il potenziale per il podio. La macchina è migliorata: siamo completamente concentrati sul 2024 ma sappiamo che i prossimi weekend dovrebbero essere più adatti a noi rispetto ad Austin. Dobbiamo aspettare e vedere cosa accadrà. E’ stato un fine settimana difficile per me, ma sono motivato per le ultime quattro gare dell’anno”.