Formula 1 | GP Stati Uniti, il retropodio della gara di Austin [VIDEO]

Formula 1 GP Stati Uniti – Vi riportiamo le immagini del retropodio ad Austin, teatro dell’ultimo Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1. Al termine di una gara ben costruita a suon di sorpassi, Max Verstappen è riuscito a garantirsi il 15° successo stagionale e il 50° della carriera davanti a Lewis Hamilton (poi escluso dal Direttore di Gara per il consumo accentuato del pattino posizionato sul fondo vettura) e Lando Norris, veloci e in grado di impensierirlo per l’intera durata della corsa.

A seguire si sono classificati un ottimo Carlos Sainz, veloce e competitivo con una una Ferrari comunque consistente sul passo, Sergio Perez, George Russell, Pierre Gasly, Lance Stroll, Yuki Tsunoda e le Williams di Alexander Albon e Logan Sargeant. Escluso dalla corsa per lo stesso motivo di Hamilton anche Charles Leclerc, passato sotto la bandiera a scacchi in sesta posizione dopo la pole position ottenuto nella qualifica di venerdì.

Un risultato sicuramente amaro che il monegasco proverà a lasciarsi alle spalle già tra sette giorni, quando a Città del Messico andrà in scena il Gran Premio del Messico, seconda prova del tris di gare che comprenderà anche la trasferta ad Interlagos, in Brasile.