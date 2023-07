F1 | Latifi rompe il silenzio: ecco la sua nuova vita [FOTO]

Ieri pomeriggio, attraverso un post pubblicato sulle sue pagine social, Nicholas Latifi ha annunciato la momentanea sospensione dal motorsport per dedicarsi alla carriera di businessman.

“So di non essere stato molto presente nei social quest’anno -scrive Latifi- ho ricevuto tantissimi messaggi dai miei sostenitori, i quali mi chiedevano quali fossero i miei piani per il futuro. Ci sono delle novità che vorrei condividere con voi. Ho deciso molto presto quest’anno che non avrei voluto tornare a correre ed è stato abbastanza strano non avere più quella routine che ha occupato quasi metà della mia vita. Sapendo che non sarei stato al volante di una macchina, ho iniziato a pensare cosa sarebbe stato di me, se restare nel motorsport o fare qualcosa di completamente differente. Ho deciso per l’immediato futuro di prendermi del tempo e inseguire nuovi obiettivi in un percorso completamente differente. Crescendo ho sempre avuto interesse per il mondo del business. Ho sempre detto che avrei voluto studiare questo ambito all’ università qualora non avessi continuato la strada delle corse. Con questo in mente e sapendo che avrei dovuto prendere una pausa dalle corse, ho deciso di prendere la laurea in economia, concentrandomi su qualcosa che possa trasformare la prossima fase della mia vita. Prendere una laurea in economia è sempre stato nei miei pensieri come obiettivo post carriera nel motorsport. Anche se questo avrebbe compreso gli anni dai 30 ai 40”.

E così, Latifi ha iniziato a studiare per prepararsi ad un test che gli avrebbe garantito l’accesso alla business school:

“Ho iniziato a dedicare il mio tempo alla ricerca di business school e vedere quali sarebbero state adatte, preparando una domanda per loro e studiando per il GMAT ( un test richiesto dalla maggior parte delle business school per accompagnare la tua domanda). Questo non è stato un processo facile e ha richiesto molti mesi! Chiunque abbia sperimentato il percorso per iscriversi a una business school sa quanto possa essere difficile. Dopo un percorso di cinque mesi dall’inizio del percorso, sono lieto di annunciare che la mia candidatura è stata accettata per un posto nel programma MBA presso la London Business School, inizierò ad agosto di quest’anno. Questa decisione potrà sorprendere molte persone ma sapevo che a un certo punto ci sarebbe sempre stata una vita dopo le corse e ho deciso che adesso è il momento migliore per prepararmi. Questo non è necessariamente un addio per sempre al mondo delle corse che sono state la mia vita dall’età di 13 anni ed è ancora qualcosa di cui sono estremamente appassionato. Non mi sono perso una gara di F1 in questa stagione! Tuttavia, sentivo che quest’anno era il momento giusto per esplorare e perseguire altre strade nella mia vita. Non vedo l’ora di affrontare questa prossima avventura e voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno supportato durante tutta la mia carriera fino ad ora. Spero di poter continuare ad avere il vostro supporto mentre mi prendo del tempo per seguire un percorso diverso”