Formula 1 | Red Bull, Marko ottimista sulle novità in programma a Barcellona

F1 Marko Red Bull – Tramite le colonne di SpeedWeek, Helmut Marko ha voluto allontanare le voci di una Red Bull pronta ad abdicare nel confronto con Ferrari, McLaren e Mercedes, precisando come la squadra a Milton Keynes stia facendo il massimo per garantire a Max Verstappen e Sergio Perez una vettura veloce, affidabile e in grado di fare la differenza come nelle ultime due stagioni.

Proprio in tal senso, Marko ha confermato che la RB20 potrà contare su delle novità già a partire dal prossimo round di Barcellona, le quali hanno offerto diversi riscontri positivi sia in galleria del vento che al simulatore. Una condizione necessaria per riaprire un gap sugli inseguitori apparso estremamente “piccolo” e soprattutto “labile” nelle ultime settimane.

Red Bull, Marko sulle novità per Barcellona

“La concorrenza ha certamente recuperato terreno nelle ultime settimane, non c’è dubbio su questo, ma come team non siamo preoccupati. Porteremo in pista delle novità già a Barcellona e i dati che stiamo riscontrando in fabbrica sono promettenti. Lavoriamo per metterci nella miglior condizione possibile per il prosieguo di questa annata”.