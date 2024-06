F1 | Norris: “Per McLaren è positivo avere due piloti costanti per battere Verstappen”

Lando Norris ha dichiarato che insieme ad Oscar Piastri, McLaren può contare su una line-up forte e costante che può dare del filo da torcere alla Red Bull nella lotta per il campionato. Lui e il compagno di squadra Oscar Piastri hanno conquistato rispettivamente 48 e 40 punti nelle ultime tre gare. Mentre Max Verstappen ne ha totalizzati 58, il suo compagno di squadra Sergio Perez ne ha segnati solo quattro. Dopo aver perso terreno significativo rispetto alla Red Bull nelle prime quattro gare, Norris, citato da Race Fans, ammette che al momento la lotta per il secondo posto nel Mondiale Costruttori è “tra la Ferrari e noi”.

“Continueremo a spingere e penso che questo sia uno dei nostri maggiori punti di forza al momento. McLaren ha due piloti che non commettono errori e tirano fuori praticamente tutto dalla macchina ogni singolo fine settimana. È raro che ci siano molte altre squadre sulla griglia che hanno una cosa del genere. Quindi, per noi, è più importante quello che possiamo fare contro la Ferrari. Siamo stati una squadra più costante in Canada, loro hanno commesso alcuni errori e hanno faticato un po’ di più per vari motivi”.

Ha poi aggiunto: “Due saranno meglio di uno, sai, nel caso di Max. Quindi stiamo facendo un buon lavoro, ma dobbiamo ancora continuare a spingere e cercare di portare più aggiornamenti e cose del genere. Perché con l’arrivo della Mercedes, sarà solo più difficile segnare punti importanti”.