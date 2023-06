Formula 1 | Ralf Schumacher non ha dubbi: “Perez non è in discussione”

Formula 1 Schumacher Perez – Nonostante i tanti problemi delle ultime settimane, derivanti dal poco feeling con la RB19, Sergio Perez può dormire sogni tranquilli sul proprio posto in Red Bull, parola di Ralf Schumacher. Secondo l’ex pilota tedesco, la scuderia anglo-austriaca – al momento – non può contare su valide alternative per il sedile di fianco a Max Verstappen, almeno di un determinato spessore, aspetto che di fatto permette al messicano di conservare un netto vantaggio sull’intera concorrenza, Hulkenberg compreso, il quale è stato più volte accostato dalla compagine di Milton Keynes negli ultimi due anni.

“Non credo che la posizione di Sergio Perez sia in discussione, almeno per il momento”, ha affermato il tedesco. “La domanda da porsi è semmai cosa vuole la Red Bull per il proprio futuro. Hanno ancora tra le propria fila Yuki Tsunoda, il quale è stato preparato per diverso tempo a questo compito. Red Bull, storicamente, tende a ripiegare sulla propria squadra. Hulkenberg funzionerebbe in termini di prestazioni, ma è ciò che realmente cercano?”.